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Чжэн Циньвэнь впервые в карьере победила первую ракетку мира

Чжэн Циньвэнь впервые в карьере победила первую ракетку мира
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь впервые в карьере победила первую ракетку мира.

Сегодня, 1 августа, она играла против лидера рейтинга WTA польки Иги Свёнтек. В полуфинальном матче Олимпийских игр китаянка сенсационно оказалась сильнее — 6:2, 7:5.

United Cup. 1/4 финала
03 января 2024, среда. 06:50 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

До этого Циньвэнь проиграла Свёнтек шесть матчей подряд. Это произошло на турнирах категории WTA-1000 в Дубае и Цинциннати, WTA-500 в Штутгарте и Сан-Диего, на United Cup, а также на кортах «Ролан Гаррос» в 2022 году. Отметим, что Игры в Париже 2024 года также проводятся на кортах грунтового турнира «Большого шлема».

Чжэн Циньвэнь в матче за звание олимпийской чемпионки встретится с победительницей второго полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.

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