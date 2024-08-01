Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь впервые в карьере победила первую ракетку мира.
Сегодня, 1 августа, она играла против лидера рейтинга WTA польки Иги Свёнтек. В полуфинальном матче Олимпийских игр китаянка сенсационно оказалась сильнее — 6:2, 7:5.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
До этого Циньвэнь проиграла Свёнтек шесть матчей подряд. Это произошло на турнирах категории WTA-1000 в Дубае и Цинциннати, WTA-500 в Штутгарте и Сан-Диего, на United Cup, а также на кортах «Ролан Гаррос» в 2022 году. Отметим, что Игры в Париже 2024 года также проводятся на кортах грунтового турнира «Большого шлема».
Чжэн Циньвэнь в матче за звание олимпийской чемпионки встретится с победительницей второго полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.
- 1 августа 2024
-
17:36
-
17:32
-
17:32
-
17:28
-
17:25
-
17:00
-
16:55
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:11
-
16:00
-
15:51
-
15:41
-
15:39
-
15:09
-
15:01
-
14:43
-
14:20
-
13:30
-
12:00
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
06:12
-
05:51
-
04:58
-
04:47
-
03:26
-
03:15
-
02:54