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Томми Пол — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в матче 1/4 финала Олимпиады-2024

Томми Пол — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в матче 1/4 финала Олимпиады-2024
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В эти минуты проходит теннисный матч 1/4 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором американский теннисист Томми Пол встречается с испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между американским и испанским теннисистами на Олимпиаде.

Первый сет со счётом 6:3 выиграл испанский теннисист.

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 15:30 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		4
6 		1
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В очных поединках теннисисты встречались пять раз. Четыре раза они играли друг против друга на хардовом покрытии и одержали по две победы. Последняя их встреча состоялась на траве в рамках Уимблдона-2024, где в 1/4 финала победил испанец.

Матч на Олимпийских играх будет первой встречей Пола и Алькараса на грунтовом покрытии.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (м)
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