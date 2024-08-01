Томми Пол — Карлос Алькарас: испанец выиграл первый сет в матче 1/4 финала Олимпиады-2024

В эти минуты проходит теннисный матч 1/4 финала Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором американский теннисист Томми Пол встречается с испанцем Карлосом Алькарасом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между американским и испанским теннисистами на Олимпиаде.
Первый сет со счётом 6:3 выиграл испанский теннисист.
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В очных поединках теннисисты встречались пять раз. Четыре раза они играли друг против друга на хардовом покрытии и одержали по две победы. Последняя их встреча состоялась на траве в рамках Уимблдона-2024, где в 1/4 финала победил испанец.
Матч на Олимпийских играх будет первой встречей Пола и Алькараса на грунтовом покрытии.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 1 августа 2024
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