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Ига Свёнтек не проигрывала на кортах «Ролан Гаррос»1149 дней

Ига Свёнтек не проигрывала на кортах «Ролан Гаррос»1149 дней
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Сегодня, 1 августа, польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек потерпела поражение от китаянки Чжэн Циньвэнь (2:6, 5:7) в полуфинале олимпийского турнира в Париже, игры которого проходят на кортах «Ролан Гаррос».

Олимпиада (ж). 1/2 финала
01 августа 2024, четверг. 13:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Ига Свёнтек не проигрывала на кортах «Ролан Гаррос» на протяжении 1149 дней, взяв 25 матчей подряд с результатом 47:4 в завершённых сетах и выиграв 10 сетов со счётом 6:0 за это время.

Предыдущее поражение на этом стадионе она потерпела 9 июня 2021 года от греческой теннисистки Марии Саккари в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 4:6, 4:6.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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