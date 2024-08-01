Ига Свёнтек не проигрывала на кортах «Ролан Гаррос»1149 дней

Сегодня, 1 августа, польская теннисистка первая ракетка мира Ига Свёнтек потерпела поражение от китаянки Чжэн Циньвэнь (2:6, 5:7) в полуфинале олимпийского турнира в Париже, игры которого проходят на кортах «Ролан Гаррос».
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Ига Свёнтек не проигрывала на кортах «Ролан Гаррос» на протяжении 1149 дней, взяв 25 матчей подряд с результатом 47:4 в завершённых сетах и выиграв 10 сетов со счётом 6:0 за это время.
Предыдущее поражение на этом стадионе она потерпела 9 июня 2021 года от греческой теннисистки Марии Саккари в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции — 4:6, 4:6.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 1 августа 2024
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