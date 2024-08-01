Ига Свёнтек прокомментировала поражение от Циньвэнь в полуфинале Олимпиады-2024

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение от Чжэн Циньвэнь в полуфинале Олимпиады-2024. Встреча сенсационно завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу китаянки.

«У меня была проблема с бэкхендом, и это случается редко, потому что обычно это мой самый надёжный удар, а сегодня технически я была не в лучшем положении. Вероятно, также из-за напряжения и в целом из-за того, что играла матчи каждый день и у меня не было времени улучшить удар. Очевидно, это не оправдание, потому что такова природа этого турнира, я пыталась исправить проблему во время матча, но это вообще не сработало», — сказала Свёнтек в эфире Eurosport.

Для польки это первое поражение на кортах «Ролан Гаррос» с 2021 года.