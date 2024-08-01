Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек прокомментировала поражение от Циньвэнь в полуфинале Олимпиады-2024

Ига Свёнтек прокомментировала поражение от Циньвэнь в полуфинале Олимпиады-2024
Комментарии

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала поражение от Чжэн Циньвэнь в полуфинале Олимпиады-2024. Встреча сенсационно завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу китаянки.

Олимпиада (ж). 1/2 финала
01 августа 2024, четверг. 13:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«У меня была проблема с бэкхендом, и это случается редко, потому что обычно это мой самый надёжный удар, а сегодня технически я была не в лучшем положении. Вероятно, также из-за напряжения и в целом из-за того, что играла матчи каждый день и у меня не было времени улучшить удар. Очевидно, это не оправдание, потому что такова природа этого турнира, я пыталась исправить проблему во время матча, но это вообще не сработало», — сказала Свёнтек в эфире Eurosport.

Для польки это первое поражение на кортах «Ролан Гаррос» с 2021 года.

Материалы по теме
Ига Свёнтек сенсационно проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/2 финала Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android