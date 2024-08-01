Карлос Алькарас обыграл Томми Пола в четвертьфинале Олимпиады-2024

Завершился теннисный матч 1/4 финала в рамках Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором встречались американский теннисист Томми Пол и испанец Карлос Алькарас. Третья ракетка мира из Испании одержал победу в двух сетах 6:3, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Испанский теннисист шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных (40%). На счету американца два эйса, ни одной двойной ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти заработанных (20%).

В полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Каспером Руудом из Норвегии.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).