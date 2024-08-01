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Карлос Алькарас обыграл Томми Пола в четвертьфинале Олимпиады-2024

Карлос Алькарас обыграл Томми Пола в четвертьфинале Олимпиады-2024
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Завершился теннисный матч 1/4 финала в рамках Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором встречались американский теннисист Томми Пол и испанец Карлос Алькарас. Третья ракетка мира из Испании одержал победу в двух сетах 6:3, 7:6 (9:7).

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 15:30 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7
6 		7 9
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Испанский теннисист шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных (40%). На счету американца два эйса, ни одной двойной ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти заработанных (20%).

В полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Каспером Руудом из Норвегии.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (м)
Олимпиада-2024, теннис: календарь (м)
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