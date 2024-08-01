Четвертьфинальный матч пары Андреева/Шнайдер на ОИ-2024 перенесён из-за погодных условий

Матч 1/4 финала женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA) должен был сыграть с чешскими спортсменками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой, перенесён на неопределённый срок из-за погодных условий.

Ранее во втором круге Андреева и Шнайдер обыграли пару из Канады Габриэла Дабровски/Лейла Фернандес со счётом 6:4, 6:0.

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).