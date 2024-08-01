Чжэн Циньвэнь впервые за четыре матча победила теннисистку из топ-10

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь впервые за четыре матча победила теннисистку из топ-10 рейтинга WTA. Сегодня, 1 августа, на кортах «Ролан Гаррос» в рамках полуфинального матча на Олимпийских играх 2024 года в Париже она оказалась сильнее первой ракетки мира представительницы Польши Иги Свёнтек — 6:2, 7:5.

Чжэн Циньвэнь в матче за звание олимпийской чемпионки встретится с победительницей второго полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).