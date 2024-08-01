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Фото: Александр Зверев одолжил у зрительницы веер по ходу матча с Музетти на ОИ-2024

Фото: Александр Зверев одолжил у зрительницы веер по ходу матча с Музетти на ОИ-2024
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Забавный момент произошёл по ходу матча олимпийского чемпиона 2020 года четвёртой ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева с 16-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти в четвертьфинале Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 15:40 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
5 		5
7 		5
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Дело в том, что сейчас в Париже стоит изнуряющая жара в более 30 градусов тепла. Многие зрители на трибунах используют разные способы, чтобы освежиться, в частности, веера.

Во время второго сета поединка Зверев подошёл к болельщице и одолжил у неё веер, чтобы немного освежиться.

Фото: трансляция

Фото: трансляция

Фото: трансляция

Отметим, что Музетти выиграл стартовый сет поединка со Зверевым со счётом 7:5. В данный момент идёт вторая партия, Зверев ведёт в ней со счётом 5:4.

Победитель матча Зверев — Музетти в полуфинале Олимпиады-2024 сразится либо с Новаком Джоковичем (Сербия), либо со Стефаносом Циципасом (Греция).

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