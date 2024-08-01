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Алькарас стал четвёртым самым молодым игроком в истории ОИ, дошедшим до полуфинала

Алькарас стал четвёртым самым молодым игроком в истории ОИ, дошедшим до полуфинала
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Испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвёртым самым молодым игроком, дошедшим до полуфинала в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх с момента возвращения тенниса в олимпийскую программу в 1988 году (21 год и 83 дня).

Напомним, сегодня, 1 августа, Алькарас оказался сильнее представителя США Томми Пола в 1/4 финала — 6:3, 7:6 (7).

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 15:30 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 7
6 		7 9
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Каспером Руудом из Норвегии.

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Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Ранее Алькарас и Рафаэль Надаль со счётом 2:6, 2:4 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку в четвертьфинале парного разряда на Олимпиаде.

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