Алькарас стал четвёртым самым молодым игроком в истории ОИ, дошедшим до полуфинала

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвёртым самым молодым игроком, дошедшим до полуфинала в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх с момента возвращения тенниса в олимпийскую программу в 1988 году (21 год и 83 дня).

Напомним, сегодня, 1 августа, Алькарас оказался сильнее представителя США Томми Пола в 1/4 финала — 6:3, 7:6 (7).

В полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Каспером Руудом из Норвегии.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Ранее Алькарас и Рафаэль Надаль со счётом 2:6, 2:4 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку в четвертьфинале парного разряда на Олимпиаде.