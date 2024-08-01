Алькарас стал четвёртым самым молодым игроком в истории ОИ, дошедшим до полуфинала

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал четвёртым самым молодым игроком, дошедшим до полуфинала в мужском одиночном разряде на Олимпийских играх с момента возвращения тенниса в олимпийскую программу в 1988 году (21 год и 83 дня).
Напомним, сегодня, 1 августа, Алькарас оказался сильнее представителя США Томми Пола в 1/4 финала — 6:3, 7:6 (7).
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В полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Каспером Руудом из Норвегии.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Ранее Алькарас и Рафаэль Надаль со счётом 2:6, 2:4 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку в четвертьфинале парного разряда на Олимпиаде.
- 1 августа 2024
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