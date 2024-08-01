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Чемпион Токио Александр Зверев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже

Чемпион Токио Александр Зверев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сумел пробиться в полуфинал Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В четвертьфинале соревнований Зверев (3) со счётом 5:7, 5:7 проиграл 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти.

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 15:40 МСК
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Встреча Зверева с Музетти продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Музетти три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинальном раунде Олимпиады-2024 22-летний Музетти сразится либо с Новаком Джоковичем (Сербия, 1), либо со Стефаносом Циципасом (Греция, 8).

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