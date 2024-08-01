Шамиль Тарпищев объяснил, от чего зависит успешное выступление Медведева на US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о шансах пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева успешно выступить на Открытом чемпионате США – 2024.

— Медведев выигрывал US Open после проигранной Олимпиады. Сейчас это может повториться?

— А это имеет значение сейчас?

— Всем ведь хочется, чтобы он ещё раз выиграл турнир «Большого шлема».

— Он просто лучше играет на харде, всё зависит от жеребьёвки. От этого не зависит всё только у тех, кто одинаково ровно играет на всех покрытиях. У Дани этого нет, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, на текущей Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) Медведев (4) дошёл до третьего круга, где в двух сетах проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (13).