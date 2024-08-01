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Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Медведева с ОИ после поражения Оже-Альяссиму

Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Медведева с ОИ после поражения Оже-Альяссиму
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу поражения россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала олимпийского турнира представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму.

Олимпиада (м). 3-й круг
31 июля 2024, среда. 16:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 5
         
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Вчера на грунте Оже-Альяссим действительно обыграл Медведева по делу. Он играл в корте и был быстрее, чем Даня. Канадец давал меньше шансов Дане нормально подойти к мячу. Эта позиционная игра и привела к браку Дани, и он очень неудачно разыгрывал свои подачи. У Альяссима процент попадания с подач был меньше, но играл он более правильно, чем Медведев», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Соперником Оже-Альяссима в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет норвежец Каспер Рууд. Следующий турнир в календаре Медведева — «Мастерс» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа.

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