Андреева/Шнайдер — Синякова/Крейчикова: россиянки выиграли первый сет матча ОИ-2024

В эти минуты проходит матч 1/4 финала женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), встречается с чешскими спортсменками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Россиянки разгромили соперниц в первом сете — 6:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских и чешских теннисисток на Олимпиаде.

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).