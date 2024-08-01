Андреева/Шнайдер — Синякова/Крейчикова: россиянки выиграли первый сет матча ОИ-2024
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала женского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из 24-й ракетки мира Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой (23-я в рейтинге WTA), встречается с чешскими спортсменками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Россиянки разгромили соперниц в первом сете — 6:1.
Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
2-й сет
1 : 0
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|5
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|5
Катержина Синякова
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских и чешских теннисисток на Олимпиаде.
В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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