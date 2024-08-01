Шамиль Тарпищев: мы никого не заставляли ехать на Олимпиаду — это воля спортсменов

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался по поводу участия россиянина Даниила Медведева на Олимпийских играх — 2024.

— Благодарны Медведеву за то, что он приехал на Олимпиаду?

— Да, но мы никого не заставляли. Это их воля была. Поэтому мы поддержали это желание. И, естественно, тот факт, что он не играл хорошо Олимпиаду. Когда был подготовительный сбор, Медведев летал за визой в Берлин. Он и Джокович не были готовы к Олимпиаде в Токио, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 1/8 финала олимпийского турнира Медведев уступил представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму. Соперником Оже-Альяссима в 1/4 финала в рамках Олимпиады-2024 станет норвежец Каспер Рууд. Следующий турнир в календаре Медведева — «Мастерс» в Монреале (Канада), который пройдёт с 6 по 12 августа.