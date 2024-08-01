Радукану: за последние несколько месяцев я добилась большого прогресса в своей игре

Британская теннисистка Эмма Радукану высказалась по поводу своего прогресса за этот год.

«За последние несколько месяцев я добилась большого прогресса в своей игре. Я начала тур на травяных кортах за пределами топ-200, а закончила его в топ-100.

Для меня это был относительный успех. Он гарантировал мне место в основной сетке US Open, что очень важно. Я хотела быть уверенной, что попаду на турнир «Большого шлема». Год назд в это же время я даже не тренировалась. До конца ноября я не прикасалась к теннисному мячу. Я очень счастлива, что нахожусь там, где нахожусь, участвую в соревнованиях, здорова и просто наслаждаюсь теннисом», — приводит слова Радукану Punto de Break.

На турнире в Вашингтоне Радукану вышла в третий круг, где встретится с Паулой Бадосой (Испания).