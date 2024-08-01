Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал Олимпийских игр — 2024

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче они уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. Чешская пара подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из восьми.
В полуфинале олимпийского турнира российские теннисистки сыграют с победительницами матча Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина).
В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 1 августа 2024
-
21:02
-
20:58
-
20:58
-
20:56
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:38
-
20:38
-
20:26
-
20:23
-
20:19
-
20:10
-
20:00
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:34
-
18:28
-
17:45
-
17:36
-
17:32
-
17:32
-
17:28
-
17:25
-
17:00
-
16:55
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:11
-
16:00