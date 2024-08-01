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Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал Олимпийских игр — 2024

Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал Олимпийских игр — 2024
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче они уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова

Матч продолжался 1 час 30 минут. В рамках встречи Мирра и Диана выполнили одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми. Чешская пара подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из восьми.

В полуфинале олимпийского турнира российские теннисистки сыграют с победительницами матча Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина).

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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