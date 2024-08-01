Китаянка Чжэн Циньвэнь рассказала, за счёт чего обыграла Игу Свёнтек в полуфинале ОИ-2024

Седьмая ракетка мира 21-летняя китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала победу над пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек в полуфинале Олимпиады-2024 (6:2, 7:5).

«Я уже с 2022 года с нетерпением ждала Олимпийских игр в Париже. Так что вы можете себе представить, какое давление на меня оказывалось в каждом матче и сколько жертв мне нужно было принести на корте.

По моим ощущениям, в этом матче у меня было больше терпения, чем у неё. Во втором сете стало ещё сложнее. Она всегда была игроком, который может перевернуть игру с ног на голову. Она делала это во многих матчах раньше, особенно в матчах со мной. Сталкиваясь с Игой, ты должна всё время быть сосредоточенной.

Что для меня означает обыграть первую ракетку мира? Это потрясающе. Я чувствую, что это делает моё путешествие здесь более значительным, потому что я всегда хочу играть с лучшими и побеждать», — приводит слова Циньвэнь ESPN.