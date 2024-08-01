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Эмоции Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер после выхода в полуфинал Олимпиады-2024

Эмоции Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер после выхода в полуфинал Олимпиады-2024
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер эмоционально отреагировали на выход в полуфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

В четвертьфинальном матче россиянки уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В полуфинале олимпийского турнира российские теннисистки сразятся с победительницами матча Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина).

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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