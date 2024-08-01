«Вау!» Журналист Моргадо отреагировал на победу Андреевой и Шнайдер в 1/4 финала ОИ

Известный журналист Жозе Моргадо отреагировал на победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер над титулованными чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой в четвертьфинале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу юных россиянок.

«Вау! Олимпийские чемпионы покинули турнир без медалей!» — написал Моргадо в социальных сетях.

Крейчикова и Синякова — одна из сильнейших женских пар в теннисе (с этого года они не выступают вместе в WTA-туре, однако для Олимпиады сделали исключение). В их активе победа на Олимпиаде-2020 в Токио и семь титулов на ТБШ.

В полуфинале олимпийского турнира российские теннисистки сыграют с победительницами матча Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина).