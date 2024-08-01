Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стали известны соперницы пары Андреева/Шнайдер в полуфинале Олимпиады-2024

Стали известны соперницы пары Андреева/Шнайдер в полуфинале Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

В полуфинале Олимпийских игр 2024 года в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:20 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 1 12
3 		6 0 10
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
Л. Киченок Н. Киченок

В четвертьфинальном матче испанские спортсменки в трёх сетах обыграли украинский дуэт Людмила Киченок/Надежда Киченок. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 1:0 (12:10).

Матч продолжался 1 час 41 минуту. В рамках встречи испанки выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из шести. Украинская пара подала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android