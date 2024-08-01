«Будем бороться за медаль». Андреева и Шнайдер — о грядущем полуфинале на ОИ-2024

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер поделились настроем на выступление в полуфинале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче они обыграли опытный чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

Крейчикова и Синякова — одна из сильнейших женских пар в теннисе (с этого года они не выступают вместе в WTA-туре, однако для Олимпиады сделали исключение). В их активе победа на Олимпиаде-2020 в Токио и семь титулов на ТБШ.

— Ну вы не промах!

Андреева: Да, будем бороться за медаль, но это неважно. Будем бороться за каждый мяч.

Шнайдер: Будем показывать наш лучший теннис.

Андреева: Аппетит, конечно, придёт, но надо делать всё на корте.

За выход в финал Олимпиады-2024 россиянки сразятся с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.