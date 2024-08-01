Шнайдер и Андреева рассказали, как справились с тем, что не смогли сразу подать на матч

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, как справились с тем, что не смогли сразу подать на матч в поединке с чешским дуэтом Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу россиянок.

— Как справились с тем, что не подали на матч?

Шнайдер: Мы хорошо поддерживали друг друга. Это нам помогло остаться в игре, собраться в нужный момент.

Андреева: Полностью поддерживаю! — сказали россиянки в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).