«Свечки в помощь!» Шнайдер и Андреева — о секрете победы над чемпионками Токио на ОИ-2024

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, что помогло им обыграть титулованный чешский дуэт Барбору Крейчикову и Катержину Синякову в четвертьфинале Олимпиады-2024. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5 в пользу юных россиянок, выступающих в нейтральном статусе.

— Какая была тактика против действующих чемпионок?

Андреева: Мы знали, что Синякова очень хорошая парница. Но я знала, что они давно не играли вместе. Может, у них что-то случилось, было видно, что они не так сыграны. Знали, что Синякова будет двигаться у сетки. Старались играть через заднюю линию, играли просто, не придумывали.

Шнайдер: И свечки в помощь! — сказали Андреева и Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.