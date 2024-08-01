«Большая сенсация». Бен Ротенберг — о выходе Андреевой и Шнайдер в 1/2 финала ОИ-2024

Американский теннисный журналист Бен Ротенберг высказался об исходе четвертьфинального матча парного разряда Олимпийских игр — 2024, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

«Большая сенсация в женском парном разряде олимпийского турнира по теннису. Россиянки Андреева и Шнайдер обыграли чешских теннисисток Синякову и Крейчикову. В медальном зачёте они могут стать первыми «нейтральными» российскими призёрами Олимпийских игр в Париже», — написал Ротенберг на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале Олимпийских игр в Париже российские теннисистки сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.