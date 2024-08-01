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«Большая сенсация». Бен Ротенберг — о выходе Андреевой и Шнайдер в 1/2 финала ОИ-2024

«Большая сенсация». Бен Ротенберг — о выходе Андреевой и Шнайдер в 1/2 финала ОИ-2024
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Американский теннисный журналист Бен Ротенберг высказался об исходе четвертьфинального матча парного разряда Олимпийских игр — 2024, в котором российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова

«Большая сенсация в женском парном разряде олимпийского турнира по теннису. Россиянки Андреева и Шнайдер обыграли чешских теннисисток Синякову и Крейчикову. В медальном зачёте они могут стать первыми «нейтральными» российскими призёрами Олимпийских игр в Париже», — написал Ротенберг на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале Олимпийских игр в Париже российские теннисистки сыграют с испанским дуэтом Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо.

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