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Янчук: Андреева и Шнайдер почувствовали вкус победы и готовы идти дальше

Янчук: Андреева и Шнайдер почувствовали вкус победы и готовы идти дальше
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался по поводу победы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в четвертьфинале олимпийского турнира в парном разряде.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Катержина Синякова
Чехия
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Чехия
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова

«Пары в теннисе — непредсказуемая вещь. Но игра идёт быстро, динамично. В нашей паре инициативу больше проявляет Шнайдер — она постарше и порезвее, сильнее физически. К тому же левша, это полезно. Мирра Андреева помогает, у них очень хорошее сочетание. Мирра грамотно действует тактически.

Думаю, они вошли во вкус и готовы идти дальше. Всё может быть. Каждая победа даётся с боем, не будем загадывать. Но надежда есть — они начинают сыгрываться и чувствовать вкус победы», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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