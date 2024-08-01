Янчук: Андреева и Шнайдер почувствовали вкус победы и готовы идти дальше
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался по поводу победы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в четвертьфинале олимпийского турнира в парном разряде.
Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Катержина Синякова
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова
«Пары в теннисе — непредсказуемая вещь. Но игра идёт быстро, динамично. В нашей паре инициативу больше проявляет Шнайдер — она постарше и порезвее, сильнее физически. К тому же левша, это полезно. Мирра Андреева помогает, у них очень хорошее сочетание. Мирра грамотно действует тактически.
Думаю, они вошли во вкус и готовы идти дальше. Всё может быть. Каждая победа даётся с боем, не будем загадывать. Но надежда есть — они начинают сыгрываться и чувствовать вкус победы», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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