Янчук: Андреева и Шнайдер почувствовали вкус победы и готовы идти дальше

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался по поводу победы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в четвертьфинале олимпийского турнира в парном разряде.

«Пары в теннисе — непредсказуемая вещь. Но игра идёт быстро, динамично. В нашей паре инициативу больше проявляет Шнайдер — она постарше и порезвее, сильнее физически. К тому же левша, это полезно. Мирра Андреева помогает, у них очень хорошее сочетание. Мирра грамотно действует тактически.

Думаю, они вошли во вкус и готовы идти дальше. Всё может быть. Каждая победа даётся с боем, не будем загадывать. Но надежда есть — они начинают сыгрываться и чувствовать вкус победы», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.