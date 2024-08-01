Российские теннисисты сыграют в матчах за медали на седьмой Олимпиаде подряд

Представители России на седьмой Олимпиаде подряд сыграют в теннисных матчах за медали. Олимпиада, на которой россияне не доходили минимум до стадий полуфиналов, прошла в 1996 году.

Поддержали приятную традицию юные Мирра Андреева и Диана Шнайдер на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция), где россияне выступают в усечённом составе и в нейтральном статусе. Сегодня, 1 августа, Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал Игр, тем самым получив реальный шанс завоевать медали.

Выступления российских теннисистов на Олимпиадах:

2000 – золото в мужском одиночном разряде, серебро в женском одиночном разряде;

2004 – Анастасия Мыскина проиграла в матче за бронзу;

2008 – весь пьедестал в женском одиночном разряде;

2012 – серебро в женском одиночном разряде, бронза в женском парном разряде;

2016 – золото в женском парном разряде;

2021 – золото в миксте, серебро в миксте и мужском одиночном разряде.

2024 – Мирра Андреева/Диана Шнайдер (?)