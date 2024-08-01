«Коллинз может включить стервочку». Кузнецова — о конфликте американки со Свёнтек

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о конфликте американки Даниэль Коллинз и первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек.

«Даниэль намекнула на неискренность Иги — дескать, полька «за кулисами» ведёт себя иначе, а на публике кажется милой и доброй. Ну и надо отдать должное Коллинз, она и правда милая девушка, а на корте может включить стервочку. В общем, не без этого. Скучно было бы.

А тем временем вслед за Даниэль с Олимпийских игр вылетела и сама Ига. Её обошла китаянка Чжэн Циньвэнь, за золото она сразится с Векич или Шмидловой. Думаю, у неё огромные шансы", — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, теннисистки провели четвертьфинальный матч на Олимпийских играх в Париже (Франция). Коллинз снялась по ходу решающего сета, а затем поделилась, что сказала Свёнтек у сетки после матча.