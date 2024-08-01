Андрей Чесноков: Андреева и Шнайдер обыграли одну из лучших пар в мире

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался по поводу победы российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в четвертьфинале олимпийского турнира в парном разряде.

«Для меня это сенсация. Считаю, что абсолютными фаворитами были Крейчикова и Синякова. Реально, изначально две пары, которые претендовали на золото это Крейчикова с Синяковой и Пегула с Гауфф.

Наши девушки обыграли пару, которая одна из лучших в мире. Андреева и Шнайдер начали очень здорово матч. Стреляли и попадали. Вот прямо именно стреляли. И те вошли в штопор, не знали как противостоять. Второй сет получился то туда, то сюда. У наших девушек было волнение от того, что они могут сделать сенсацию.

В полуфинале их ждёт испанская пара, с которой, по идее, им должно быть легче, чем с Крейчиковой и Синяковой. Но уверен, что в полуфинале будет тяжело», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.