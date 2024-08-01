Губерниев: всей России важно поддержать Андрееву и Шнайдер. Надеюсь, у нас будет медаль!

Известный российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о российских теннисистках Мирре Андреевой и Диане Шнайдер.

Напомним, сегодня, 1 августа, Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В четвертьфинальном матче они уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

«Конечно, Андреева и Шнайдер стали близки к медалям. После полуфинала будет как минимум либо финал, либо матч за бронзу. Девчонки молодцы — преодолели трудности, которые возникали поначалу. Видно, что они прибавляют по ходу турнира.

Сейчас важно всем их поддержать. Мы обсуждаем говно в Сене, а сейчас юные спортсмены следят за Олимпиадой вместе с бабушками и дедушками, родителями. Я очень надеюсь, что у нас будет медаль. Что умная, интеллигентная Россия их поддержит», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.