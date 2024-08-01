«Значит, не зря!» Кафельников отреагировал на выход Андреевой и Шнайдер в полуфинал ОИ

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в полуфинал Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

В четвертьфинальном матче они обыграли опытный чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5. Крейчикова и Синякова — одна из сильнейших женских пар в теннисе (с этого года они не выступают вместе в WTA-туре, однако для Олимпиады сделали исключение). В их активе победа на Олимпиаде-2020 в Токио и семь титулов на ТБШ.

«Полуфинал есть, а значит, не зря!» — написал Кафельников в своих социальных сетях.