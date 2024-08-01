Феликс Оже-Альяссим пробился в полуфинал Олимпиады-2024, где сразится с Алькарасом
Поделиться
19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился в полуфинал Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). По ходу турнира именно он выбил из сетки россиянина Даниила Медведева (4).
В четвертьфинальном матче Оже-Альяссим (13) со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 6:3 одолел девятую ракетку мира норвежца Касперу Рууда (6).
Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
9
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 10
|3
|
|6 8
|6
19
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Встреча Оже-Альяссима и Рууда продлилась 2 часа и 49 минут. В её рамках Феликс 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Рууда восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в финал Олимпиады-2024 Оже-Альяссим сразится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2024
-
21:02
-
20:58
-
20:58
-
20:56
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:38
-
20:38
-
20:26
-
20:23
-
20:19
-
20:10
-
20:00
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:00
-
19:00
-
18:49
-
18:34
-
18:28
-
17:45
-
17:36
-
17:32
-
17:32
-
17:28
-
17:25
-
17:00
-
16:55
-
16:37
-
16:35
-
16:29
-
16:11
-
16:00