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Феликс Оже-Альяссим пробился в полуфинал Олимпиады-2024, где сразится с Алькарасом

Феликс Оже-Альяссим пробился в полуфинал Олимпиады-2024, где сразится с Алькарасом
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19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим пробился в полуфинал Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). По ходу турнира именно он выбил из сетки россиянина Даниила Медведева (4).

В четвертьфинальном матче Оже-Альяссим (13) со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 6:3 одолел девятую ракетку мира норвежца Касперу Рууда (6).

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Каспер Рууд
9
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 10 3
6 		6 8 6
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча Оже-Альяссима и Рууда продлилась 2 часа и 49 минут. В её рамках Феликс 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Рууда восемь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в финал Олимпиады-2024 Оже-Альяссим сразится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2).

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