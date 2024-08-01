Новак Джокович — Стефанос Циципас: серб уверенно выиграл стартовый сет в 1/4 финала ОИ
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Завершился первый сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира серба Новака Джоковича с 11-й ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинальном раунде Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Партию со счётом 6:3 забрал Джокович.
Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 20:10 МСК
2
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|0
|
|3
11
Стефанос Циципас
С. Циципас
Стартовая партия продлилась 44 минуты. В её рамках Джокович реализовал один заработанный брейк-пойнт. Циципас же не сумел реализовать один заработанный брейк-пойнт.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Стефанос Циципас в четвертьфинале Олимпиады-2024.
Напомним, в обширном списке наград 37-летнего Джоковича пока нет личного золота с Олимпийских игр.
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