Новак Джокович — Стефанос Циципас: серб уверенно выиграл стартовый сет в 1/4 финала ОИ

Завершился первый сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира серба Новака Джоковича с 11-й ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинальном раунде Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Партию со счётом 6:3 забрал Джокович.

Стартовая партия продлилась 44 минуты. В её рамках Джокович реализовал один заработанный брейк-пойнт. Циципас же не сумел реализовать один заработанный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Стефанос Циципас в четвертьфинале Олимпиады-2024.

Напомним, в обширном списке наград 37-летнего Джоковича пока нет личного золота с Олимпийских игр.