Карлос Алькарас снялся с турнира в Монреале

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия на турнире в Монреале (Канада).

«Это был очень длинный сезон для меня, и из-за накопившихся матчей и усталости я не смогу сыграть в Монреале в этом году. Я очень хотел вернуться в Канаду и насладиться любовью болельщиков. Надеюсь увидеть всех в Монреале в ближайшие годы!» — приводит слова Алькараса Tennis World USA.

В полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Ранее Алькарас и Рафаэль Надаль со счётом 2:6, 2:4 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку в четвертьфинале парного разряда на Олимпиаде.