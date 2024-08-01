Какой никнейм олимпийской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер вам больше нравится?
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Сегодня, 1 августа, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде. В четвертьфинальном матче россиянки уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.
Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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|3
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|7
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|5
Катержина Синякова
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Какой никнейм олимпийской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер вам больше нравится?
В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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