Какой никнейм олимпийской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер вам больше нравится?

Сегодня, 1 августа, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде. В четвертьфинальном матче россиянки уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Какой никнейм олимпийской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер вам больше нравится?

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).