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Какой никнейм олимпийской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер вам больше нравится?

Какой никнейм олимпийской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер вам больше нравится?
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Сегодня, 1 августа, российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал олимпийского турнира в парном разряде. В четвертьфинальном матче россиянки уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопрос: Какой никнейм олимпийской пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер вам больше нравится?

В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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