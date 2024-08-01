Эмма Радукану поделилась милыми фото с турнира в Вашингтоне

Победительница US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану поделилась милыми фото с теннисного турнира WTA-500 в Вашингтоне (США).

Фото: Страница Радукану в социальной сети

Фото: Страница Радукану в социальной сети

На турнире в Вашингтоне Радукану вышла в третий круг. Соревнования проходят с 29 июля по 4 августа, а призовой фон составляет $ 922 573. Действующей победительницей турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счётом 6:2, 6:3.

Напомним, британская теннисистка пропускает Олимпийские игры — 2024. Теннисный турнир на Играх проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).