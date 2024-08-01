Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпиады-2024

Определились полуфинальные пары мужского теннисного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция) в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с теннисистами, которые поборются за выход в финал соревнований.

Теннис. Олимпиада-2024, Париж. Мужчины, одиночный разряд. Полуфинальные пары:

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13);

Лоренцо Музетти (Италия, 11) – Новак Джокович (1).

Стоит отметить, что чемпион прошлой Олимпиады, которая прошла в Токио (Япония), четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев завершил своё выступление в Париже на стадии четвертьфинала. Он со счётом 5:7, 5:7 проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.