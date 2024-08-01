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Андреева обратилась к болельщикам, которые поддерживали её и Шнайдер в 1/4 ОИ

Андреева обратилась к болельщикам, которые поддерживали её и Шнайдер в 1/4 ОИ
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Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к болельщикам, которые поддерживали её и Диану Шнайдер во время предыдущих игр на Олимпиаде в Париже (Франция).

Напомним, сегодня, 1 августа, Андреева в дуэте с Дианой Шнайдер в четвертьфинальном матче Олимпийских игр – 2024 обыграла опытный чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

«Просто спасибо большое за то, что нас поддерживали. Очень, очень приятно. Для нас это многое значит, потому что за наших соперниц очень много людей болело сегодня. Видеть, что за нас болеют тоже, хоть и не так много, — это придаёт очень много сил. Поэтому спасибо вам большое, что поддерживаете», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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