Алькарас: выступление за Испанию не даёт мне думать об усталости

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями после выхода в полуфинал Олимпийских игр — 2024.

«Сегодня была настоящая борьба, чистый бой. Физически мы не в лучшем состоянии. Сегодня я проснулся довольно уставшим после вчерашнего дня, который был довольно напряжённым, Но мы на Олимпиаде, выступаем за Испанию, что для меня является важным. Это то, что поднимает настроение и не даёт мне думать об усталости, а отдавать всё, что у меня есть», — приводит слова Алькараса Eurosport.

В полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).