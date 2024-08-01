Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей провёл последний матч в профессиональной карьере

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей провёл последний матч на профессиональном уровне в карьере.
Это произошло в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фритцу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.
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Встреча британского дуэта с американским продлилась 1 час и 17 минут. В её рамках Маррей и Эванс два раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Фритца и Пола два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.
- 1 августа 2024
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