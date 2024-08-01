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«Я не против, что у тебя глаз дёргается, если ты попадаешь». Андреева обратилась к Шнайдер

«Я не против, что у тебя глаз дёргается, если ты попадаешь». Андреева обратилась к Шнайдер
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали о своём общении во время матчей в паре.

Сегодня, 1 августа, дуэт Андреева/Шнайдер в четвертьфинальном матче олимпийского турнира обыграл представительниц Чехии Барбору Крейчикову/Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:15 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
К. Синякова Б. Крейчикова

Крейчикова и Синякова — одна из сильнейших женских пар в теннисе (с этого года они не выступают вместе в WTA-туре, однако для Олимпиады сделали исключение). В их активе победа на Олимпиаде-2020 в Токио и семь титулов на ТБШ.

Как вы общаетесь на корте в трудные моменты? Мы слышали, как в один момент Диана сказала: «У меня глаз дёргается».
Шнайдер: У меня реально просто уже руки трясутся, глаз дёргается.

Андреева: У кого что. Но это было после того, как ты забила по линии. Поэтому я там не против, что у тебя глаз дёргается, если помогает.

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