«Я не против, что у тебя глаз дёргается, если ты попадаешь». Андреева обратилась к Шнайдер

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали о своём общении во время матчей в паре.
Сегодня, 1 августа, дуэт Андреева/Шнайдер в четвертьфинальном матче олимпийского турнира обыграл представительниц Чехии Барбору Крейчикову/Катержину Синякову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.
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Крейчикова и Синякова — одна из сильнейших женских пар в теннисе (с этого года они не выступают вместе в WTA-туре, однако для Олимпиады сделали исключение). В их активе победа на Олимпиаде-2020 в Токио и семь титулов на ТБШ.
— Как вы общаетесь на корте в трудные моменты? Мы слышали, как в один момент Диана сказала: «У меня глаз дёргается».
Шнайдер: У меня реально просто уже руки трясутся, глаз дёргается.
Андреева: У кого что. Но это было после того, как ты забила по линии. Поэтому я там не против, что у тебя глаз дёргается, если помогает.
- 1 августа 2024
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