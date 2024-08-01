Алькарас поделился ожиданиями от полуфинала Олимпийских игр — 2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Олимпийских игр — 2024.

«Теперь самое время немного отдохнуть, принять холодные, контрастные ванны, а также хорошо поужинат. Мы должны приложить все усилия к завтрашнему дню. Конечно, я знаю, что завтра будет ещё одна такая же или более сложная битва» — приводит слова Алькараса Eurosport.

Завтра, 2 августа, в полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).