Оже-Альяссим второй раз в карьере обыграл на одном турнире двух соперников из топ-10

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во второй раз в карьере сумел обыграть двух соперников из топ-10 в рамках одного турнира.
Сегодня, 1 августа, Оже-Альяссим одолел девятую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.
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Напомним, в предыдущем раунде канадец оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.
На турнире в Роттердаме в 2022-м Оже-Альяссим обыгрывал Андреем Рублевым (7-й номер рейтинга) и Стефаносом Циципасом (4-й номер рейтинга).
За выход в финал Олимпиады-2024 Оже-Альяссим сразится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2).
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу поражения россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала олимпийского турнира представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму.
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