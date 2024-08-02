Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Оже-Альяссим второй раз в карьере обыграл на одном турнире двух соперников из топ-10

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во второй раз в карьере сумел обыграть двух соперников из топ-10 в рамках одного турнира.

Сегодня, 1 августа, Оже-Альяссим одолел девятую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.

Напомним, в предыдущем раунде канадец оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

На турнире в Роттердаме в 2022-м Оже-Альяссим обыгрывал Андреем Рублевым (7-й номер рейтинга) и Стефаносом Циципасом (4-й номер рейтинга).

За выход в финал Олимпиады-2024 Оже-Альяссим сразится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу поражения россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала олимпийского турнира представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму.