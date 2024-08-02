Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим второй раз в карьере обыграл на одном турнире двух соперников из топ-10

Оже-Альяссим второй раз в карьере обыграл на одном турнире двух соперников из топ-10
Аудио-версия:
Комментарии

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во второй раз в карьере сумел обыграть двух соперников из топ-10 в рамках одного турнира.

Сегодня, 1 августа, Оже-Альяссим одолел девятую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:7 (8:10), 6:3.

Олимпиада (м). 1/4 финала
01 августа 2024, четверг. 18:10 МСК
Каспер Рууд
9
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 10 3
6 		6 8 6
         
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Напомним, в предыдущем раунде канадец оказался сильнее россиянина Даниила Медведева.

На турнире в Роттердаме в 2022-м Оже-Альяссим обыгрывал Андреем Рублевым (7-й номер рейтинга) и Стефаносом Циципасом (4-й номер рейтинга).

За выход в финал Олимпиады-2024 Оже-Альяссим сразится с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (2).

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу поражения россиянина Даниила Медведева в матче 1/8 финала олимпийского турнира представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму.

Материалы по теме
Эксклюзив
Шамиль Тарпищев отреагировал на вылет Медведева с ОИ после поражения Оже-Альяссиму
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android