Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, где встретится с Ариной Соболенко
Поделиться
Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 35-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
Вашингтон (ж). 2-й круг
01 августа 2024, четверг. 20:10 МСК
73
Ван Яфань
В. Яфань
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 5
|6
20
Виктория Азаренко
В. Азаренко
В матче второго круга Азаренко в трёх сетах обыграла 73-ю ракетку мира из Китая Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7, 6:3.
Встреча Азаренко с Яфань продлилась 2 часа и 54 минуты. В её рамках Азаренко шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Яфань четыре эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Следующей соперницей Азаренко в Вашингтоне станет третья ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.
Комментарии
- 1 августа 2024
-
23:50
-
23:46
-
23:43
-
23:20
-
23:18
-
22:52
-
22:51
-
22:47
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:35
-
22:16
-
21:50
-
21:31
-
21:28
-
21:02
-
20:58
-
20:58
-
20:56
-
20:54
-
20:49
-
20:39
-
20:38
-
20:38
-
20:26
-
20:23
-
20:19
-
20:10
-
20:00
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:00
-
19:00