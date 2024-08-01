Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, где встретится с Ариной Соболенко

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 35-летняя белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

В матче второго круга Азаренко в трёх сетах обыграла 73-ю ракетку мира из Китая Ван Яфань. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:7, 6:3.

Встреча Азаренко с Яфань продлилась 2 часа и 54 минуты. В её рамках Азаренко шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Яфань четыре эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующей соперницей Азаренко в Вашингтоне станет третья ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко.