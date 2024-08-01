Чемпион Токио Александр Зверев пожаловался на здоровье после поражения на Олимпиаде-2024

Чемпион Олимпиады-2020 в Токио в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от 16-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:5 в пользу Музетти.

«Честно говоря, я всю неделю плохо себя чувствовал. Мне не было комфортно на корте, и это было заметно. Физически я был не на том уровне, на котором должен быть.

Музетти был слишком силён и уверен в себе, он всегда наносил правильные удары и демонстрировал просто великолепный теннис», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

В полуфинальном раунде Олимпиады-2024 22-летний Музетти сразится с 37-летним Новаком Джоковичем (Сербия, 1).