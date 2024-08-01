Надаль обратился к Алькарасу по итогам выступления на Олимпийских играх — 2024

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль обратился к своему партнёру в парном разряде Олимпийских игр — 2024 — Карлосу Алькарасу.

«Спасибо, Карлос, за эти дни. Они были фантастическими во многом. Незабываемые воспоминания с тобой и всей командой. А сейчас самое главное, давай, Карлос, вперёд за медалью, после сегодняшней победы ты можешь её получить. Мы все с тобой!

Спасибо всем любителям спорта, которые сделали эти игры особенными. Вы все заставили меня почувствовать себя прекрасно. Пора возвращаться домой, насладиться отпуском и подумать о том, что будет дальше», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 31 июля он в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом не смог пробиться в полуфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). В 1/4 финала соревнований испанцы со счётом 2:6, 4:6 уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.