Джокович признался, что очень переживает за своё колено после выхода в полуфинал ОИ-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что переживает за состояние своего здоровья после выхода в полуфинал Олимпиады-2024 в Париже (Франция).

В четвертьфинальном поединке Джокович (1) со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграл двукратного финалиста турниров «Большого шлема» 11-ю ракетку мира грека Стефаноса Циципаса (8). Во втором сете Джокович вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с правым коленом, которое было прооперировано менее двух месяцев назад.

«Честно говоря, я очень переживаю. Не знаю, что сказать. Боль была очень сильной в течение двух геймов после того, как это случилось. Не знаю, поскользнулся я или что-то ещё произошло.

Это напомнило «Ролан Гаррос», где мне удалось «закрыть» матч только для того, чтобы узнать, что травма очень серьёзная. Я молю бога, чтобы всё было хорошо», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в социальных сетях.