Донна Векич разгромила Анну Шмидлову и стала второй финалисткой Олимпиады-2024

21-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич уверенно вышла в финал Олимпийских игр — 2024. В матче 1/2 финала она обыграла представительницу Словакии 67-ю ракетку мира Анну Шмидлову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0.
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Матч продолжался 1 час 6 минут. В рамках встречи Векич выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Шмидловой два эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В финале Олимпиады-2024 Векич сыграет с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь. В матче за бронзу Шмидлова встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 1 августа 2024
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