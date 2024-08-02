Фото: эмоциональная реакция Донны Векич на выход в финал Олимпиады-2024 в Париже

21-я ракетка мира 28-летняя хорватская теннисист Донна Векич эмоционально отреагировала на выход в финал Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В полуфинале Векич (13) со счётом 6:4, 6:0 обыграла 67-ю ракетку мира из Словакии Анну Шмидлову. После победного розыгрыша Векич схватилась за лицо и расплакалась.

Фото: трансляция

Фото: трансляция

За золото Олимпиады-2024 Векич сразится с седьмой ракеткой мира 21-летней китаянкой Чжэн Циньвэнь (6). В матче же за бронзу Шмидлова встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют пять комплектов медалей: в женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте) разрядах.