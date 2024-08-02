Энди Маррей: да всё равно мне теннис и не нравился никогда

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей опубликовал ироничный пост после того, как провёл последний профессиональный матч в карьере.

В четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) Маррей вместе с соотечественником Даниэлем Эвансом проиграли американцам Тейлору Фритцу и Томми Полу (3) со счётом 2:6, 4:6.

«Да всё равно мне теннис и не нравился никогда», — написал 37-летний Маррей в социальных сетях.

Кроме того, Маррей сменил многолетнее описание своего профиля с «Я играю в теннис» на «Я играл в теннис».

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.