Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 1 августа

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1 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) состоялись теннисные четвертьфиналы в мужском одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Олимпиада-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы:

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Томми Пол (США, 9) – 6:3, 7:6 (9:7);

Лоренцо Музетти (Италия, 11) – Александр Зверев (Германия, 3) – 7:5, 7:5;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 13) – Каспер Рууд (Норвегия, 6) – 6:4, 6:7 (8:10), 6:3;

Новак Джокович (Сербия, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 8) – 6:3, 7:6 (7:3).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).